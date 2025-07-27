Мільчев здобув бронзу на чемпіонаті Європи зі стендової стрільби
Олімпійський чемпіон виборов бронзову нагороду у стрільбі на круглому стенді
12 хвилин тому
Микола Мільчев
Олімпійський чемпіон 2000 року Микола Мільчев приніс Україні бронзову медаль на чемпіонаті Європи зі стендової стрільби, що проходить у французькому Шатору.
У змаганнях на круглому стенді 57-річний українець показав результат 46 очок, посівши третє місце.
Перемогу здобув британець Бен Ллевеллін із 56 очками, а срібло дісталося італійцю Таммаро Кассандро (55 очок).
Мільчева у 2000 році в Сіднеї встановив світовий рекорд — 150 очок зі 150 можливих.
Чемпіонат Європи триватиме до 7 серпня, і українські стрільці продовжують боротьбу за нагороди.