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Футзал. Чемпіонат світу 2024. Чоловіки. Кваліфікація. Україна - Косово

Україна завоювала першу ліцензію на Олімпійські ігри-2024

Українка закрила 25 мішеней
Стендова стрільба
09 жовтня 16:25
Україна завоювала першу ліцензію на Олімпійські ігри-2024
Ірина Маловичко принесла Україні першу ліцензію на Олімпійські ігри 2024 року в Парижі. Це сталося на чемпіонаті світу зі стендової стрільби.

За результатами кваліфікації українка увійшла до вісімки найкращих учасниць турніру. Це дозволило спортсменці поборотися за олімпійську ліцензію. 

Ірина Маловичко закрила 25 мішеней і показала п'ятий кращий результат.

Варто відзначити, що ліцензія Ірини неіменна.  

На Іграх-2020 в Токіо Україну в цьому виді стрільби представляла саме Маловичко.

У Токіо Ірина фінішувала восьмою. До виходу у фінал їй не вистачило двох точних пострілів.

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Денис Сєдашов
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Ірина Маловичко

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