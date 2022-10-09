Маловичко: « Це були найскладніші змагання в моєму житті »
Україна завоювала першу ліцензію на Олімпійські ігри-2024
Українка закрила 25 мішеней
09 жовтня 16:25
За результатами кваліфікації українка увійшла до вісімки найкращих учасниць турніру. Це дозволило спортсменці поборотися за олімпійську ліцензію.
Ірина Маловичко закрила 25 мішеней і показала п'ятий кращий результат.
Варто відзначити, що ліцензія Ірини неіменна.
На Іграх-2020 в Токіо Україну в цьому виді стрільби представляла саме Маловичко.
У Токіо Ірина фінішувала восьмою. До виходу у фінал їй не вистачило двох точних пострілів.
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