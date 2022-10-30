Романчук став тріумфатором турніру з плавання на відкритій воді Oceanman World
Американка Ледекі встановила новий світовий рекорд в запливі на 1500 м вільним стилем на короткій воді
Спортсменка поліпшила результат майже на 10 секунд
30 жовтня 16:45
25-річна спортсменка подолала дистанцію за 15:08.24 хвилини, випередивши найближчу суперницю, Беатріс Дізотті з Бразилії, на 40.58 секунди.
Попередній рекорд належав Сарі Велброк з Німеччини, вона в 2019-му показала час 15.18,01.
Раніше ми повідомляли, що китаянка побила світовий рекорд на 400 метрів вільним стилем на короткій воді.
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