Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
12:30
Телемагазин
11:50
Баскетбол. Латвійсько-Естонська ліга. Прометей - Тарту Юлікол

Американка Ледекі встановила новий світовий рекорд в запливі на 1500 м вільним стилем на короткій воді

Спортсменка поліпшила результат майже на 10 секунд
Плавання
30 жовтня 16:45
Американка Ледекі встановила новий світовий рекорд в запливі на 1500 м вільним стилем на короткій воді
Десятиразова олімпійська чемпіонка з плавання Кеті Ледекі встановила новий світовий рекорд в запливі на 1500 м вільним стилем на короткій воді під час другого етапу Кубка світу-2022 в Торонто.

25-річна спортсменка подолала дистанцію за 15:08.24 хвилини, випередивши найближчу суперницю, Беатріс Дізотті з Бразилії, на 40.58 секунди.

Попередній рекорд належав Сарі Велброк з Німеччини, вона в 2019-му показала час 15.18,01.

Раніше ми повідомляли, що китаянка побила світовий рекорд на 400 метрів вільним стилем на короткій воді.
Денис Сєдашов
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Світовий рекорд

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

X-Video:

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Китаянка Бінцзе побила світовий рекорд на 400 м вільним стилем на короткій воді
Китаянка Бінцзе побила світовий рекорд на 400 м вільним стилем на короткій воді
Плавання
27 жовтня 23:59
Українець побив світовий рекорд в присіданні зі штангою
Українець побив світовий рекорд в присіданні зі штангою
Важка атлетика
24 жовтня 21:58

Новини: Плавання

Американка Ледекі встановила новий світовий рекорд в запливі на 1500 м вільним стилем на короткій воді
Американка Ледекі встановила новий світовий рекорд в запливі на 1500 м вільним стилем на короткій воді
30 жовтня 16:45
Романчук став тріумфатором турніру з плавання на відкритій воді Oceanman World
Романчук став тріумфатором турніру з плавання на відкритій воді Oceanman World
29 жовтня 17:38
Китаянка Бінцзе побила світовий рекорд на 400 м вільним стилем на короткій воді
Китаянка Бінцзе побила світовий рекорд на 400 м вільним стилем на короткій воді
27 жовтня 23:59
Романчук не виступить на чемпіонаті світу-2022 з плавання на короткій воді
Романчук не виступить на чемпіонаті світу-2022 з плавання на короткій воді
25 жовтня 12:44
Михайло Романчук завоював срібло на етапі Кубка світу
Михайло Романчук завоював срібло на етапі Кубка світу
22 жовтня 21:38
«За спиною одні з найважчих місяців у моїй кар’єрі». Романчук подякував «Фонду солідарності» та НОК України за підтримку
«За спиною одні з найважчих місяців у моїй кар’єрі». Романчук подякував «Фонду солідарності» та НОК України за підтримку
01 вересня 19:21
«Я буду плисти чи ні?» На чемпіонаті Європи анонсували виступ Романчука, хоча LEN не допустила українця до змагань
«Я буду плисти чи ні?» На чемпіонаті Європи анонсували виступ Романчука, хоча LEN не допустила українця до змагань
18 серпня 23:11
Романчук з рекордом України виграв золото чемпіонату Європи
Романчук з рекордом України виграв золото чемпіонату Європи
16 серпня 20:46
Романчук з найкращим результатом подолав кваліфікацію на 1500 м на чемпіонаті Європи
Романчук з найкращим результатом подолав кваліфікацію на 1500 м на чемпіонаті Європи
15 серпня 14:47
Всі новини

Популярні новини

Усика спробувала вдарити жінка на червоній доріжці
Усика спробувала вдарити жінка на червоній доріжці
Бокс Професійний бокс
27 жовтня 12:31
Дружина Усика продемонструвала апетитні форми в купальнику
Дружина Усика продемонструвала апетитні форми в купальнику
Бокс Професійний бокс
28 жовтня 10:52
6
Білодід продемонструвала фігуру в спортивному одязі
Білодід продемонструвала фігуру в спортивному одязі
Дзюдо
26 жовтня 08:26
1
Під час матчу АЕК – «Динамо» стюард відібрав у дівчини плакат з написом «росія – країна-терорист». Відео
Під час матчу АЕК – «Динамо» стюард відібрав у дівчини плакат з написом «росія – країна-терорист». Відео
Футбол Ліга Європи UEFA
28 жовтня 10:45
Бівол назвав головну перевагу Усика над Ф'юрі
Бівол назвав головну перевагу Усика над Ф'юрі
Бокс Професійний бокс
26 жовтня 12:59
1
Головний тренер «Селтіка»: «Шахтар» забив гол світового рівня»
Головний тренер «Селтіка»: «Шахтар» забив гол світового рівня»
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
26 жовтня 18:26
Всі новини