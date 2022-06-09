Чому варто зайнятися плаванням? 6 переконливих плюсів вправ на воді

Відмінний варіант фізичного навантаження

Чим цікаво плавання? Як водні вправи впливають на організм і кому підходять? Щоб дізнатися про користь водного спорту, читайте наш матеріал!

Плавання: відмінний варіант фізичного навантаження

Люди дивно винахідливі в тому, що стосується власного дозвілля. Хтось проводить вільний час, малюючи картини або придумуючи захоплюючі розповіді. Когось цікавлять азартні розваги, наприклад, запропоновані сайтом bettingoffersfinder.com.ua. А хтось вибирає заняття спортом.

Один з вдалих прикладів спортивного хобі - плавання в басейні. Цей тип фізичного навантаження відрізняється універсальністю - він підходить і дорослим, і дітям, його вибирають абсолютно здорові і люди, які хочуть підкоригувати роботу організму.

Детальніше про користь плавання розповість наш матеріал.

Робота на всі групи м'язів

У вправах на воді бере участь все тіло - від голови до пальців ніг. Така комплексна моторика дозволяє:

· Тонізувати м'язи;

· Розвинути велику витривалість;

· Прискорити серцевий ритм без негативних стресів;

· Знизити артеріальний тиск і цукор.

Саме аспект так званого «централізованого оздоровлення» стає причиною, по якій багато успішних людей віддають перевагу басейну. Наприклад, Тоні Слотерман - власник майданчика Bonuses Finder - вважає, що один з ключів особистого успіху - енергія, якою його заряджає плавання.

Можливість фізнагрузкі для людей з інвалідністю

Нерідко плавання використовується в процесі реабілітації людей з порушеннями опорно-рухового апарату. Воно допомагає відновитися після травм хребта, зменшує больовий синдром.

Корисним даний вид спорту виявляється і для людей з розсіяним склерозом.

Ефективний спосіб схуднути

Плавання допомагає підтримувати оптимальну масу тіла і сприяє її зниженню при необхідності. Так, людина з масою 75 кг може втратити до 450 калорій за годину навантаження в помірному або низькому темпі. При більшій інтенсивності втрачається до 720 калорій.

Чим більше маса плавця, тим від більшої кількості калорій він позбавляється в процесі. Єдина додаткова умова - правильне харчування - з переважанням в раціоні білка і скороченням жирів і вуглеводів.

Поліпшення сну

Згідно з результатами дослідження, в якому брали участь люди похилого віку з регулярною безсонням, якість їх сну значно покращилась, після того як вони зайнялися водними вправами.

Для чистоти експерименту деякі групи випробовуваних використовували інші види фізичних навантажень: підйоми / спуски по сходах, велотренажери, еліпсоїди. Однак найкращі результати продемонструвала плаваюча категорія.

Кращий варіант для дітей

Діти потребують фізнагрузках кожен день. Причому бажано, щоб на вправи відводилося до 60 хвилин.

Плавання - відмінний спосіб захопити дитини ненудною моторикою і оздоровити його. Можливі як індивідуальні заняття з тренером, так і групові.

Варіант гімнастики для вагітної

Плавання є на будь-якому терміні. Воно знижує ризик вроджених дефектів плода, гіпоксії, ішемії, передчасних пологів.

Однак, перш ніж записуватися на заняття, слід проконсультуватися з лікарем. Не виключені індивідуальні обмеження, пов'язаними з ускладненнями при виношуванні.

Плавання - чудове рішення для бажаючих зміцнити організм, зарядитися бадьорістю, хорошим настроєм, позбутися безсоння. Щоб процедури принесли максимум користі і задоволення, слід завжди пам'ятати про техніку безпеки і дотримуватися загальних і індивідуальних медичних рекомендацій.