Збірна України стала переможцем Кубка світу-2022 з плавання в ластах
Говоров вперше в кар'єрі не зміг пройти кваліфікацію чемпіонату світу з плавання на короткій воді
Українець на турнірі в Мельбурні не побореться за медаль на 50-метрівці батерфляєм
13 грудня 09:22
Андрій Говоров / Фото - Getty ImagesУ Мельбурні (Австралія) стартував чемпіонат світу-2022 з плавання на короткій воді.
Дворазовий призер планетарних форумів Андрій Говоров вперше в кар'єрі не подолав кваліфікацію на дистанції 50 м батерфляєм.
За підсумками кваліфікаційного запливу Андрій показав 29-й результат.
Відзначимо, що Говоров в п'ятий раз брав участь на ЧС з плавання на короткій воді. Перед цим він кожен раз доходив до фіналу. У його активі срібло (2010) та бронза (2014) турнірів.
Українцю належить світовий рекорд на дистанції 50 метрів батерфляєм в 50-метровому басейні, встановлений в 2018 році – 22,27 секунди.
Нагадаємо, що дворазовий призер Токіо-2020 Михайло Романчук участь в ЧС-2022 не бере.
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