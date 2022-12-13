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Говоров вперше в кар'єрі не зміг пройти кваліфікацію чемпіонату світу з плавання на короткій воді

Українець на турнірі в Мельбурні не побореться за медаль на 50-метрівці батерфляєм
Плавання
13 грудня 09:22
Говоров вперше в кар'єрі не зміг пройти кваліфікацію чемпіонату світу з плавання на короткій воді
Андрій Говоров / Фото - Getty Images
У Мельбурні (Австралія) стартував чемпіонат світу-2022 з плавання на короткій воді.

Дворазовий призер планетарних форумів Андрій Говоров вперше в кар'єрі не подолав кваліфікацію на дистанції 50 м батерфляєм.

За підсумками кваліфікаційного запливу Андрій показав 29-й результат.

Відзначимо, що Говоров в п'ятий раз брав участь на ЧС з плавання на короткій воді. Перед цим він кожен раз доходив до фіналу. У його активі срібло (2010) та бронза (2014) турнірів.

Українцю належить світовий рекорд на дистанції 50 метрів батерфляєм в 50-метровому басейні, встановлений в 2018 році – 22,27 секунди. 

Нагадаємо, що дворазовий призер Токіо-2020 Михайло Романчук участь в ЧС-2022 не бере.

Володимир Кириченко
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Теги

Андрій Говорів Збірна України (плавання)

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