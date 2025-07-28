Олег Гончар

На чемпіонаті світу-2025 в Сінгапурі збірна США з плавання зіткнулася зі спалахом гострого гастроентериту, що вплинуло на виступи команди, повідомило npr.org.

За інформацією від джерел, кілька провідних плавців пропустили змагання або показали гірші результати через хворобу, яка почалася під час тренувального збору в Пхукеті, Таїланд.

Назви інфікованих спортсменів офіційно не розкриваються, але відомо, що олімпійська чемпіонка Торрі Гаске пропустила заплив на 100 м батерфляєм, Клер Вайнштайн не виступила на 400 м вільним стилем, а Лука Міятович показав результат на 15 секунд гірший за свій звичайний час.

Сімоне Мануель, коментуючи срібний фініш жіночої естафети 4х100 м вільним стилем, зазначила, що команді довелося виявити стійкість в умовах хвороби, але вона пишається їхнім виступом.

США посідає третє місце в медальному заліку ЧС-2025 з однією золотою, двома срібними та двома бронзовими медалями. Єдину перемогу здобула Гретхен Волш на 100 м батерфляєм із другим найкращим часом в історії дисципліни.