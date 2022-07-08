Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Тема дняДолар з кожного проданого квитка піде на допомогу Україні. В США відбулася церемонія відкриття Всесвітніх ігор-2022
Зараз в ефірі
17:30
live
Всесвітні ігри 2022. Спідскейтинг. Пряма трансляція
17:40
Бокс. Чемпіонат світу. Жінки. Фінал. Стамбул

Романчук – про свою дружину: «Сподіваюся, що на ЧС вона зможе себе реалізувати. Вона здатна на багато»

Титулований український плавець підтримав свою дружину в переддень старту в Юджині
Плавання
15:26
Романчук – про свою дружину: «Сподіваюся, що на ЧС вона зможе себе реалізувати. Вона здатна на багато»
Михайло Романчук / Фото - Facebook
Бронзовий призер Ігор в Токіо-2020 Михайло Романчук розповів про підготовку своєї дружини титулованої української легкоатлетки Марини Бех-Романчук до чемпіонату світу, який пройде в Юджині (США).

« Вона вже в США і проходить адаптацію, тренується. Звичайно, хочеться, щоб виступ був якомога більш вдалим. Тим більше це моя дружина і завжди за неї хворію, і хочу для неї тільки кращого. Сподіваюся, що вона зможе себе просто реалізувати. Вона здатна на багато».


Нагадаємо, що на ЧС-2022 Марина виступить в двох секторах – для стрибків у довжину і потрійного стрибка.

Раніше стало відомо, що олімпійська чемпіонка і конкурентка Бех-Романчук Юлімар Рохас не зможе дебютувати в Юджині в новій для себе дисципліни – стрибках в довжину.
Джерело: suspilne.media Володимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосів: 1)

Теги

Михайло Романчук Марина Бех-Романчук

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Романчук: «Рік видався надзвичайно складний. В деякі моменти навіть були думки – кинути плавання»
Романчук: «Рік видався надзвичайно складний. В деякі моменти навіть були думки – кинути плавання»
Плавання
07 липня 20:28
Романчук: «Емоційний стан дійсно важкий»
Романчук: «Емоційний стан дійсно важкий»
Плавання
07 липня 20:01
Конкурентка Бех-Романчук не виступить на ЧС в стрибках у довжину. Все через неправильне взуття олімпійської чемпіонки
Конкурентка Бех-Романчук не виступить на ЧС в стрибках у довжину. Все через неправильне взуття олімпійської чемпіонки
Легка атлетика
06 липня 12:45
Бех-Романчук обійшла Міхамбо та стала другою на етапі Діамантової ліги в Швеції
Бех-Романчук обійшла Міхамбо та стала другою на етапі Діамантової ліги в Швеції
Легка атлетика
30 червня 22:45
Сьогодні 8 українських легкоатлеток виступлять на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі
Сьогодні 8 українських легкоатлеток виступлять на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі
Легка атлетика
30 червня 11:55
Романчук дебютував на чемпіонаті світу на дистанції 10 км
Романчук дебютував на чемпіонаті світу на дистанції 10 км
Плавання
29 червня 16:34

Новини: Плавання

Романчук – про свою дружину: «Сподіваюся, що на ЧС вона зможе себе реалізувати. Вона здатна на багато»
Романчук – про свою дружину: «Сподіваюся, що на ЧС вона зможе себе реалізувати. Вона здатна на багато»
15:26
Романчук: «Рік видався надзвичайно складний. В деякі моменти навіть були думки – кинути плавання»
Романчук: «Рік видався надзвичайно складний. В деякі моменти навіть були думки – кинути плавання»
07 липня 20:28
Романчук: «Емоційний стан дійсно важкий»
Романчук: «Емоційний стан дійсно важкий»
07 липня 20:01
Українська команда потрапила в топ-10 медального заліку ЧС-2022 з водних видів спорту. США – поза конкуренцією
Українська команда потрапила в топ-10 медального заліку ЧС-2022 з водних видів спорту. США – поза конкуренцією
04 липня 08:54
Українські спортсмени звернулися до FINA з вимогою виключити росіянку з комісії атлетів
Українські спортсмени звернулися до FINA з вимогою виключити росіянку з комісії атлетів
03 липня 17:29
Романчук дебютував на чемпіонаті світу на дистанції 10 км
Романчук дебютував на чемпіонаті світу на дистанції 10 км
29 червня 16:34
«І ось я тут, радий виграній медалі». Романчук пояснив, чому вирішив підкорити нову дисципліну
«І ось я тут, радий виграній медалі». Романчук пояснив, чому вирішив підкорити нову дисципліну
29 червня 11:05
Романчук: «Це перша медаль на відкритій воді для України»
Романчук: «Це перша медаль на відкритій воді для України»
28 червня 22:50
Романчук – про першу медаль ЧС України на відкритій воді: «Щасливий творити історію для моєї країни»
Романчук – про першу медаль ЧС України на відкритій воді: «Щасливий творити історію для моєї країни»
27 червня 16:00
Всі новини

Популярні новини

Брієдіс не засудив росію за війну в Україні – йому розбили обличчя і відібрали пояс чемпіона
Брієдіс не засудив росію за війну в Україні – йому розбили обличчя і відібрали пояс чемпіона
Бокс Професійний бокс
02 липня 17:12
7
Цей удар звалив би будь-кого. Страшний нокаут в першому раунді
Цей удар звалив би будь-кого. Страшний нокаут в першому раунді
Бокс Професійний бокс
02 липня 16:06
Український боксер чотири рази відправляв суперника на канвас і завоював пояс IBF
Український боксер чотири рази відправляв суперника на канвас і завоював пояс IBF
Бокс Професійний бокс
02 липня 22:45
Екс-наречена Кличко повернулася на великий екран. Перше фото Панеттьері зі знімального майданчика
Екс-наречена Кличко повернулася на великий екран. Перше фото Панеттьері зі знімального майданчика
Бокс Професійний бокс
02 липня 14:37
1
Український боксер знищив суперника – вибив за межі рингу, а коли той повернувся, добив
Український боксер знищив суперника – вибив за межі рингу, а коли той повернувся, добив
Бокс Професійний бокс
02 липня 20:50
Усик: «Ніхто не дозволить мені піти на фронт»
Усик: «Ніхто не дозволить мені піти на фронт»
Бокс Професійний бокс
01 липня 10:41
4
Всі новини