Романчук: «Рік видався надзвичайно складний. В деякі моменти навіть були думки – кинути плавання»
Романчук – про свою дружину: «Сподіваюся, що на ЧС вона зможе себе реалізувати. Вона здатна на багато»
Титулований український плавець підтримав свою дружину в переддень старту в Юджині
15:26
Михайло Романчук / Фото - FacebookБронзовий призер Ігор в Токіо-2020 Михайло Романчук розповів про підготовку своєї дружини титулованої української легкоатлетки Марини Бех-Романчук до чемпіонату світу, який пройде в Юджині (США).
« Вона вже в США і проходить адаптацію, тренується. Звичайно, хочеться, щоб виступ був якомога більш вдалим. Тим більше це моя дружина і завжди за неї хворію, і хочу для неї тільки кращого. Сподіваюся, що вона зможе себе просто реалізувати. Вона здатна на багато».
Нагадаємо, що на ЧС-2022 Марина виступить в двох секторах – для стрибків у довжину і потрійного стрибка.
Раніше стало відомо, що олімпійська чемпіонка і конкурентка Бех-Романчук Юлімар Рохас не зможе дебютувати в Юджині в новій для себе дисципліни – стрибках в довжину.
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