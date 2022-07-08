Романчук – про свою дружину: «Сподіваюся, що на ЧС вона зможе себе реалізувати. Вона здатна на багато»

Титулований український плавець підтримав свою дружину в переддень старту в Юджині

Михайло Романчук / Фото - Facebook Бронзовий призер Ігор в Токіо-2020 Михайло Романчук розповів про підготовку своєї дружини титулованої української легкоатлетки Марини Бех-Романчук до чемпіонату світу, який пройде в Юджині (США).



« Вона вже в США і проходить адаптацію, тренується. Звичайно, хочеться, щоб виступ був якомога більш вдалим. Тим більше це моя дружина і завжди за неї хворію, і хочу для неї тільки кращого. Сподіваюся, що вона зможе себе просто реалізувати. Вона здатна на багато».



Нагадаємо, що на ЧС-2022 Марина виступить в двох секторах – для стрибків у довжину і потрійного стрибка.



Раніше стало відомо, що олімпійська чемпіонка і конкурентка Бех-Романчук Юлімар Рохас в новій для себе дисципліни – стрибках в довжину.

Бронзовий призер Ігор в Токіо-2020розповів про підготовку своєї дружини титулованої української легкоатлеткидо чемпіонату світу, який пройде в Юджині (США).Нагадаємо, що на ЧС-2022 Марина виступить в двох секторах – для стрибків у довжину і потрійного стрибка.Раніше стало відомо, що олімпійська чемпіонка і конкурентка Бех-Романчук не зможе дебютувати в Юджині в новій для себе дисципліни – стрибках в довжину.