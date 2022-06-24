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Романчук став фіналістом ЧС-2022 на дистанції 1500 м вільним стилем. Українець показав другий результат
Титулований плавець за часом поступився лише чемпіону Токіо-2020
13:33
Михайло Романчук / Фото - FacebookДворазовий призер Ігор в Токіо, український плавець Михайло Романчук вийшов у фінал чемпіонату світу-2022 з водних видів спорту на дистанції 1500 м вільним стилем.
У своєму запливі він показав другий результат – 14:50,68 хв. У загальному заліку він опинився на другій сходинці і кваліфікувався в фінал.
Фінал відбудеться 25 червня. У ньому візьмуть участь 8 плавців.
Чемпіонат світу з водних видів спорту-2022. 1500 м, вільний стиль. Чоловіки. Кваліфікація
1. Флоріан Вельброк ( Німеччина ) – 14.50,12 хв.
2. Михайло Романчук ( Україна ) – 00,56
3. Боббі Фінке ( США ) – 00,59
Нагадаємо, що Романчук з рекордом України завоював бронзу ЧС-2022 на дистанції 800 м вільним стилем.