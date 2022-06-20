Перший виступ на відкритій воді на чемпіонаті світу Романчука. Відомий склад збірної України на змагання в Угорщині
Романчук вийшов у фінал 800 м вільним стилем, показавши найкращий час в кваліфікації ЧС-2022
Українець залишив позаду чемпіона і призера Олімпіади в Токіо
14:14
Михайло Романчук / Фото - FacebookТитулований український плавець Михайло Романчук завоював право на участь у фіналі ЧС-2022 на дистанції 800 м вільним стилем.
У кваліфікації він показав найкращий час – 7:44,75 хвилин. Він на 0,05 випередив німця Флоріана Веллброка.
Відзначимо, що олімпійський чемпіон Олімпіади-2020 американець Боббі Фінке і срібний призер Ігор в Токіо Грегоріо Пальтріньері з Італії також вийшли у фінал змагань.
Топ- 3 кваліфікації 800 м вільним стилем на ЧС-2022:
1. Михайло Романчук (Україна) – 7.44,75
2. Флоріан Веллброк (Німеччина) – 7.44,80
3. Габріеле Детті (Італія) – 7.46,08 хв
Фінальний заплив відбудеться 21 червня.
Раніше Романчук не пройшов у фінал на 400 м вільним стилем. Українець ще виступатиме на 1500 м вільним стилем в басейні, а також буде запливи на 5 і 10 км на відкритій воді.
Склад збірної України з плавання.
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