Романчук вийшов у фінал 800 м вільним стилем, показавши найкращий час в кваліфікації ЧС-2022

Українець залишив позаду чемпіона і призера Олімпіади в Токіо

Михайло Романчук / Фото - Facebook

Титулований український плавецьзавоював право на участь у фіналі ЧС-2022 на дистанції 800 м вільним стилем.У кваліфікації він показав найкращий час – 7:44,75 хвилин. Він на 0,05 випередив німцяВідзначимо, що олімпійський чемпіон Олімпіади-2020 американецьі срібний призер Ігор в Токіоз Італії також вийшли у фінал змагань.2. Флоріан Веллброк (Німеччина) – 7.44,803. Габріеле Детті (Італія) – 7.46,08 хвФінальний заплив відбудеться 21 червня.Раніше Романчук не пройшов у фінал на 400 м вільним стилем. Українець ще виступатиме на 1500 м вільним стилем в басейні, а також буде запливи на 5 і 10 км на відкритій воді.