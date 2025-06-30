Олег Гончар

Збірна України з плавання здобула дивовижний результат на чемпіонаті Європи серед спортсменів до 23 років, який проходив в Шаморіні, Словаччина.

За три дні змагань українські плавці вибороли 8 медалей — 7 срібних і 1 бронзову, посівши 15-те місце в медальному заліку, повідомляє European Aquatics.

Срібні нагороди для України принесли Олександр Желтяков на дистанціях 100 і 200 метрів на спині, Володимир Лісовець на 50 і 100 метрах на спині, Владислав Бухов на 50 метрах вільним стилем і батерфляєм, а також Вадим Науменко в комплексному плаванні на 200 метрів. Єдину бронзову медаль здобув Максим Овчинніков на дистанції 200 метрів брасом.

За кількістю нагород Україна розділила 5-те місце з Німеччиною, поступившись лідерам — Польщі та Великій Британії, які завоювали по 11 медалей. Польща очолила залік із 5 золотими, 4 срібними та 2 бронзовими нагородами, Німеччина посіла друге місце з 5 золотими, 2 срібними та 1 бронзовою, а Угорщина стала третьою з 4 золотими, 1 срібною та 5 бронзовими медалями.

Це другий в історії чемпіонат Європи U23 з плавання. Перший турнір відбувся в Дубліні у 2023 році, де Україна здобула 1 золото та 2 бронзи. У Шаморіні українські плавці продемонстрували значний прогрес, підтвердивши свій потенціал напередодні майбутніх міжнародних стартів, зокрема чемпіонату світу.