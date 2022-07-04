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Українська команда потрапила в топ-10 медального заліку ЧС-2022 з водних видів спорту. США – поза конкуренцією

Наші спортсмени завоювали 10 медалей на світовій першості в Будапешті
Плавання
08:54
Українська команда потрапила в топ-10 медального заліку ЧС-2022 з водних видів спорту. США – поза конкуренцією
Софія Лискун та Олексій Середа / Фото - Facebook
У Будапешті (Угорщина) завершився чемпіонат світу-2022 з водних видів спорту.

Збірна України завоювала 10 медалей на планетарному форумі – два золота, шість срібла та дві бронзи.

Таким чином, українська команда потрапила в топ-10 медального заліку турніру.
ЧС з водних видів спорту-2022. Будапешт, Угорщина. Медальний залік (золото, срібло, бронза)

1. США – 18-14-17 (49)

2. Китай – 18-2-8 (28)

3. Італія – 9-7-6 (22)

4. Австралія – 6-9-4 (19)

5. Канада – 3-5-6 (14)

6. Японія – 2-8-3 (12)

7. Франція – 2-7-2 (11)

8. Україна – 2-6-2 ( 10 )

9. Німеччина – 2-5-3 (10)

10. Швеція – 2-2-1 (5)
Напередодні українські стрибуни в воду Софія Лискун і Олексій Середа завоювали срібну медаль чемпіонату світу в змаганнях змішаних пар з 10-метрової вишки.
Володимир Кириченко
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Новини: Плавання

Українська команда потрапила в топ-10 медального заліку ЧС-2022 з водних видів спорту. США – поза конкуренцією
Українська команда потрапила в топ-10 медального заліку ЧС-2022 з водних видів спорту. США – поза конкуренцією
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