Середа: «Хочу присвятити медаль ЧС-2022 всім українським захисникам, які зараз воюють на фронті»
Українська команда потрапила в топ-10 медального заліку ЧС-2022 з водних видів спорту. США – поза конкуренцією
Наші спортсмени завоювали 10 медалей на світовій першості в Будапешті
08:54
Софія Лискун та Олексій Середа / Фото - FacebookУ Будапешті (Угорщина) завершився чемпіонат світу-2022 з водних видів спорту.
Збірна України завоювала 10 медалей на планетарному форумі – два золота, шість срібла та дві бронзи.
Таким чином, українська команда потрапила в топ-10 медального заліку турніру.
ЧС з водних видів спорту-2022. Будапешт, Угорщина. Медальний залік (золото, срібло, бронза)
1. США – 18-14-17 (49)
2. Китай – 18-2-8 (28)
3. Італія – 9-7-6 (22)
4. Австралія – 6-9-4 (19)
5. Канада – 3-5-6 (14)
6. Японія – 2-8-3 (12)
7. Франція – 2-7-2 (11)
8. Україна – 2-6-2 ( 10 )
9. Німеччина – 2-5-3 (10)
10. Швеція – 2-2-1 (5)
Напередодні українські стрибуни в воду Софія Лискун і Олексій Середа завоювали срібну медаль чемпіонату світу в змаганнях змішаних пар з 10-метрової вишки.
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