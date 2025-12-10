В столичному басейні Планета Спорт пройшов один з найочікуваніших стартів зимового сезону. Проєкт Crazy Challenge, який цього літа встановив три національні рекорди на добовому запливі, відкрив новий етап і зібрав на доріжках 84 учасники з Києва, Одеси, Харкова, Черкас, Хмельницького, Житомира та навіть Нідерландів. Подія стала першим великим випробуванням швидкості у сезоні та підтвердила зростання інтересу до регулярних змагань у басейнах.

Співзасновник Crazy Challenge Олександр Дяченко каже:

«Басейн дає можливість чесно оцінити швидкість, порівняти власні результати й побачити прогрес. Для нас важливо створювати умови, у яких кожен учасник відчуває підтримку спільноти і може випробувати себе на тому рівні, який для нього справді важливий. Цього разу змагання відбувалися після восьмигодинної нічної тривоги в Києві, а безпосередньо перед стартом у басейні вимкнулося світло і весь заплив пройшов без електрики, проте учасники зберегли концентрацію й фінішували, що лише підкреслює їх стійкість».

Попри складні умови, учасники показали стабільні й переконливі результати. Серед жінок перші три місця здобули: Валерія Ненько – 15 хв. 15 сек., Анастасія Степанчук – 16 хв. 18 сек., Євгенія Офат – 17 хв. 8 секунд. Серед чоловіків у трійку лідерів увійшли Максим Несват – 12 хв. 39 сек, Роман Бенюх – 13 хв. 14 сек., Ілля Щелкунов – 14 хв. 3 секунди.

Переможниця серед жінок Валерія Ненько розповідає про участь:

«Найяскравішим моментом старту для мене стала атмосфера на доріжках і під час нагородження, а найбільшим викликом була підготовка, оскільки звичний басейн «Гулівер» тимчасово зачинений і на тренування в іншому місці я мала лише тиждень. Попри це, багаторічний досвід допоміг впоратися, а загальний настрій змагань помітно вплинув на результат: ще на під’їзді до басейну було видно, як учасники діляться емоціями та радіють перемогам. У середині відчувався сильний змагальний вайб і взаємна підтримка, хоч хотілося б бачити більше глядачів. Цей старт став для мене важливим новим викликом, адже такі дистанції рідко зустрічаються на офіційних стартах, і саме тому мені цікаво брати участь у форматах Crazy Challenge, які створюють по-справжньому унікальні випробування».

А Максим Несват, який фінішував з найкращим результатом серед чоловіків каже, що взагалі потрапив на змагання випадково:

«На 1 km by Crazy Challenge я приїхав зовсім несподівано для себе, адже участь стала подарунком від подруги і я фактично не готувався. Просто приїхав, проплив у своє задоволення і вже на фініші зрозумів, що ще й виграв. Змагання справили дуже приємне враження: організація була чіткою, усе йшло за таймінгом, локація створювала комфортний настрій, а спільнота виявилася надзвичайно дружньою та цікавою. Було приємно отримати призи й відчути підтримку людей навколо. Після такого досвіду я точно планую брати участь у наступних стартах, бо не бачу жодної причини відмовлятися від настільки класних подій».

Склад учасників показав широкий діапазон досвіду та сил. Наймолодшим плавцям дев’ять років, найстаршому п’ятдесят вісім. На старт вийшли спортсмени, які влітку долали 12 і 24 години безперервного плавання, а також ті, для кого участь у 1 km by Crazy Challenge стала новим етапом спортивної історії. До змагань долучився і діючий військовий:

«Поєднати службу та участь у змаганнях складно, тому що військовослужбовець не може заздалегідь планувати свій графік, тож реєструюся лише за кілька днів до старту, коли бачу свій розклад. На Crazy Challenge натрапив випадково, підписавшись на сторінку за тиждень чи два до події, і вирішив взяти участь, тому що мені важливо зберігати рух у житті та розвиватися у спорті. Тренування зараз нерегулярні, басейн не завжди доступний, а кроль потребує додаткової роботи, тому на старті плив брасом. Я розумів, що це не дасть мені шансів на призове місце, однак показав свій найкращий результат у цьому стилі 23 хвилини, і це для мене важлива особиста позначка. На змаганнях усе було організовано чітко, атмосфера мотивувала, а найсильніше враження справили учасники, які завершували дистанцію з надзвичайною наполегливістю. Саме за такими людьми хочеться спостерігати й поруч із такими хочеться зростати».

Під час реєстрації та в день старту учасники могли зробити внесок у збір «Гуркіт збирає на 10 авто». Мета ініціативи полягає у забезпеченні автомобілями підрозділів 92 ОШБр, 153 ОмБр, 158 бригади, а також ГУР та НГУ, щоб військові могли підвозити і пересуватися без ризику для життя.

Зимовий сезон триває. 31 січня Crazy Challenge проведе добовий заплив у басейні. Це буде перший довгий старт 2026 року, який відкриє новий рівень випробувань для спортсменів та дозволить їм перевірити витривалість у контрольованих умовах басейну.

За матеріалами команди Crazy Challenge