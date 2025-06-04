World Aquatics офіційно заборонила участь у своїх турнірах прихильникам допінгу

Олег Гончар

Міжнародна федерація водних видів спорту (World Aquatics) запровадила нове антидопінгове правило, яке унеможливлює участь у її заходах спортсменам і функціонерам, причетним до використання заборонених речовин.

Новий регламент забороняє участь у турнірах під егідою World Aquatics всім, хто підтримує, схвалює або бере участь у змаганнях, де допускається застосування заборонених препаратів чи методів. Це стосується не лише спортсменів, а й тренерів, медиків, чиновників, представників команд та урядів.

За словами президента World Aquatics Гуссейн Аль-Мусаллама, вони не хочуть бачити у своїй спільноті тих, хто просуває допінг.

«Цей документ допоможе нам захистити чесність спорту, безпеку атлетів і довіру до наших змагань».

Це рішення стало реакцією на анонс проведення Enhanced Games — змагань без антидопінгових правил, які планують провести у 2026 році. Учасникам там буде дозволено використовувати будь-які препарати чи технології для покращення результатів.

Фінансування цих турнірів, за даними ЗМІ, забезпечує Дональд Трамп-молодший, син експрезидента США.