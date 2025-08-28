Сіренко переніс операцію — що відомо
Український надважковаговик запевнив уболівальників, що планує повернутися
близько 3 годин тому
Український боксер надважкої ваги Владислав Сіренко (22-1, 19 КО) повідомив у своєму Instagram про перенесену операцію, не уточнюючи деталей.
«Спорт — це шлях сили й болю, радості й випробувань. Операція — лише ще одна зупинка. Я відновлююсь і не збираюсь здаватися. Скоро побачимось у ринзі».
29-річний українець у своєму останньому бою 19 липня зазнав першої поразки в кар’єрі, поступившись одноголосним рішенням суддів британцю Соломону Дакресу (10-0, 3 КО) в андеркарді реваншу Усик – Дюбуа.