У Київській області пройшов чемпіонат з настільного тенісу серед ветеранів війни та людей з інвалідністю. У турнірі також взяли участь представники Федерації настільного тенісу Маріуполя, яку підтримує благодійний фонд Favbet Foundation в рамках програми Favbet Kids. Учасники також є відвідувачами Київського міського центру реабілітації осіб з інвалідністю «Аскольд».

Чемпіонат відбувся в межах програми фізкультурно-спортивної реабілітації, яка передбачає залучення ветеранів та осіб з інвалідністю до регулярної фізичної активності. Подібні заходи сприяють відновленню фізичного стану, а також створюють можливості для спілкування та соціалізації учасників.

Центр «Аскольд» працює з 1999 року та підпорядковується Київській міській державній адміністрації. Установа спеціалізується на соціальній, психологічній, професійній та трудовій реабілітації людей з інвалідністю, ветеранів бойових дій та внутрішньо переміщених осіб. Одним із напрямів роботи центру є залучення підопічних до спортивних заходів.

Нагадаємо, школа настільного тенісу PULSE, створена Федерацією настільного тенісу м. Маріуполь (ГО) як соціальний проєкт.

«Особливу увагу ми приділяємо розвитку дитячого спорту, адже регулярна фізична активність з юного віку формує не лише міцне здоров’я, а й важливі соціальні навички — командність, наполегливість, взаємоповагу. Ми прагнемо створювати можливості для того, щоб кожна дитина, незалежно від обставин, мала доступ до якісних спортивних програм і занять», — зазначили у благодійному фонді Favbet Foundation.