Костюк зупинилася в 1/8 фіналу турніру у Пекіні, поступившись Пегулі
Українка зазнала поразки у трьох сетах
близько 5 годин тому
Фото: Getty Images
Українська тенісистка Марта Костюк (WTA 28) завершила виступи на престижному турнірі WTA 1000 у Пекіні.
У матчі 1/8 фіналу українка у трьох сетах поступилася сьомій ракетці світу Джессіці Пегулі — 3:6, 7:6 (7:4), 1:6.
Для Костюк це вже друга поразка від Пегули в сезоні: у березні вона також програла їй на цій же стадії змагань на Маямі.
Сіннер виграв турнір ATP 500 у Пекіні.
