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Людмила Кіченок: «Півфінал Roland Garros не став несподіванкою»

Українка встановила особистий рекорд на мейджорі і, схоже, готова до більшого<br>
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20:27
Людмила Кіченок: «Півфінал Roland Garros не став несподіванкою»
Людмила Кіченок та Олена Остапенко / Фото - XSPORT
Людмила Кіченок разом з Оленою Остапенко з Латвії виграли чотири матчі в парному розряді і зупинилися в сеті від виходу в фінал. Як би не було прикро через поразку, але результат в результаті прекрасний. І рекорд для Людмили в парі (раніше далі чвертьфіналу забиратися не вдавалося). Успіх дозволив їй увійти в топ-20 світової класифікації в парному розряді.

Кореспондент спеціально для XSPORT.ua записав інтерв'ю з однією з героїнь турніру.

Люда, думки вже про майбутні турнірах або ще крутяться моменти півфіналу проти француженок Гарсії і Младенович?

«Взагалі емоції від турніру вже давно вляглися. Епізодично спливають деякі розіграші, але глобально недавній Roland Garros – частина історії».


Приємною історії?

«Безумовно. Ми задоволені виходом в півфінал. Апетит прийшов під час їжі, і ми могли розраховувати на більшу, але і так – цілком непогано».


Рекордний заплив в парі надав нових емоцій?

«Не скажу, що такий підсумок став несподіванкою. Свіжих не випробовуваних раніше відчуттів не відчула. Моя мрія – виграти турнір «Великого шолома». І вона поки не здійснилася».


У квітні ви з сестрою Надією видали класний тиждень в «одиночці» в Чарльстоні. Вона якось вплинула на ваші погляди щодо індивідуальної кар'єри?

«Ні, оскільки пара – наша основна робота, а одинаки розглядаємо, як можливість тренуватися з підвищеною відповідальністю. Втім, я завжди записуюся поодинці, і тепер, маючи рейтинг, навіть мінімальний, у мене більше шансів потрапляти в сітку». 


Знаю, що ви з Оленою Остапенко знайомі дуже давно, а коли почався відлік вашої дружби?

«Ще з п'ятнадцятирічного віку, коли ми грали пару на «двадцатьпятках». Нинішній сезон дограємо разом, до того ж, вже є що згадати навіть до нинішнього RG. Наприклад, чвертьфінал на US Open-2019 або нинішній півфінал на «Мастерсі» в Мадриді. На жаль, я випала на деякий час через КОВІД, через що довелося пропустити турнір в Римі. Зараз потренуюся в Ризі в гостях у Олени [Остапенко], а далі – Бірмінгем, Істборн і ще одна спроба здійснити мрію – Wimbledon».



Ігор Грачов для XSPORT.ua з Парижа

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Людмила Кіченок Олена Остапенко Roland Garros

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