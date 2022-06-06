Людмила Кіченок: «Півфінал Roland Garros не став несподіванкою»

Українка встановила особистий рекорд на мейджорі і, схоже, готова до більшого<br>

Людмила Кіченок та Олена Остапенко / Фото - XSPORT

«Взагалі емоції від турніру вже давно вляглися. Епізодично спливають деякі розіграші, але глобально недавній Roland Garros – частина історії».

«Безумовно. Ми задоволені виходом в півфінал. Апетит прийшов під час їжі, і ми могли розраховувати на більшу, але і так – цілком непогано».

«Не скажу, що такий підсумок став несподіванкою. Свіжих не випробовуваних раніше відчуттів не відчула. Моя мрія – виграти турнір «Великого шолома». І вона поки не здійснилася».

«Ні, оскільки пара – наша основна робота, а одинаки розглядаємо, як можливість тренуватися з підвищеною відповідальністю. Втім, я завжди записуюся поодинці, і тепер, маючи рейтинг, навіть мінімальний, у мене більше шансів потрапляти в сітку».

«Ще з п'ятнадцятирічного віку, коли ми грали пару на «двадцатьпятках». Нинішній сезон дограємо разом, до того ж, вже є що згадати навіть до нинішнього RG. Наприклад, чвертьфінал на US Open-2019 або нинішній півфінал на «Мастерсі» в Мадриді. На жаль, я випала на деякий час через КОВІД, через що довелося пропустити турнір в Римі. Зараз потренуюся в Ризі в гостях у Олени [Остапенко], а далі – Бірмінгем, Істборн і ще одна спроба здійснити мрію – Wimbledon».

разом зз Латвії виграли чотири матчі в парному розряді і зупинилися в сеті від виходу в фінал. Як би не було прикро через поразку, але результат в результаті прекрасний. І рекорд для Людмили в парі (раніше далі чвертьфіналу забиратися не вдавалося). Успіх дозволив їй увійти в топ-20 світової класифікації в парному розряді.Кореспондент спеціально длязаписав інтерв'ю з однією з героїнь турніру.