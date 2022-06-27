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Старт вдався. Джокович подолав перший раунд Wimbledon-2022

Легендарний серб впорався з південнокорейцем Сун-Ву Квоном
Теніс Grand Slam
19:18
Старт вдався. Джокович подолав перший раунд Wimbledon-2022
Новак Джокович / Фото - tennisnet.com
Третя ракетка світу Новак Джокович не без проблем переграв південнокорейця Сун-Ву Квона в першому раунді Wimbledon-2022 – 6: 3, 3: 6, 6: 3, 6: 4.

Матч тривав 2 години 28 хвилин. Джокович 15 разів подав навиліт, допустив дві подвійні помилки і реалізував чотири брейк-пойнта з восьми. На рахунку 81-го номера рейтингу АТР сім ейсів, п'ять подвійних помилок і два реалізованих брейк-пойнта з шести.

Після цієї перемоги серб подвоїв перевагу в очному протистоянні тенісистів – 2:0.

У наступному раунді Джокович зустрінеться з переможцем матчу Танасі Коккінакіс (Австралія) – Каміль Майхшак (Польща).

Раніше стало відомо, що в другому раунді жіночого одиночного турніру зустрінуться дві українки – Ангеліна Калініна і Леся Цуренко.

Володимир Кириченко
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Новак Джокович Wimbledon

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