Олег Шумейко

Перша ракетка України Еліна Світоліна (WTA, 12) у четвертому колі турніру серії WTA1000 у канадському Монреалі перемогла Аманду Анісімову (WTA, 7) 6:4, 6:1.

За півтори години на корті українка 4 рази подала навиліт, реалізувала 4 брейк-поінти з семи та тричі помилилася при подачі. Американка зробила 4 ейси, 1 брейк та 4 «подвійні». Це була п’ята зустріч тенісисток – Еліна перемогла вчетверте.

Суперницею Світоліної у чвертьфіналі змагань стане Наомі Осака (WTA, 49).

Відзначимо, що напередодні до 1/4 фіналу турніру у Монреалі вийшла Марта Костюк.