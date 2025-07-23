Олег Гончар

Ексголовний тренер національної збірної України з баскетболу Віталій Степановський став новим наставником азербайджанського клубу Нефтчі з Баку, повідомляє basket.com.ua.

У попередньому сезоні Нефтчі дійшов до фіналу чемпіонату Азербайджану, де поступився Сабаху з рахунком 2:4 у серії. У новому сезоні команда виступить у Кубку Європи FIBA, стартуючи одразу з групового етапу. Серед можливих суперників — естонський Калев/Крамо, турецький Бурсаспор і польський Трефль Сопот.

Степановський має багатий тренерський досвід. На клубному рівні він працював із южненським Хіміком, де виграв золото Суперліги та Кубок України у 2018/19 і 2020 роках відповідно, а також очолював естонський Пярну та румунську Крайову.

Нагадаємо, раніше Стапановського звільнили зі збірної України.