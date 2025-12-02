Олег Гончар

У Запрешичі українська Балта з Одещини програла перший матч 1/16 фіналу Кубка Виклику сезону 2025–2026 хорватському Небо 0:3 (15:25, 22:25, 22:25).

У Запрешичі команди йшли на рівних у стартовому сеті, але після середини хорватки видали серію 8:1 і виграли 25:15. Другий сет був щільнішим: Балта відповіла власним спуртом і вийшла вперед, але Небо зрівняло й перемогло 25:22.

Третій сет повторив сценарій — 25:22 на користь господинь. Найрезультативнішими у Балти стали Федчук (15 очок) і Ногіна з Кириченко (по 10).

Кубок виклику з волейболу. 1/16 фіналу.

Небо (Хорватія) – Балта (Україна) – 3:0 (25:15, 25:22, 25:22)

Балта: Голод, Ногіна (10), А. Кучер (5), Федчук (15), Г. Кириченко (10), Ратій (1), Кутнякова (л) - старт; Д. Макарова, Волченко, А. Шумейко, К. Жаркова (3).