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«Барком-Кажани» опублікували прес-реліз з приводу участі в Польській волейбольної лізі

Домашні матчі українська команда буде проводити на арені краківського «Хутника»
Волейбол
13:21
«Барком-Кажани» опублікували прес-реліз з приводу участі в Польській волейбольної лізі
«Барком-Кажани» / Фото - kazhany.lviv.ua
Ми приєдналися до групи команд Польської волейбольної ліги у вищому класі змагань. Все сталося завдяки співпраці і підтримки структур Польської волейбольної ліги, Польської федерації волейболу та схвалення влади всіх клубів PlusLiga. Ми дуже вдячні за це. Дякую за таку величезну підтримку і не менш важливий символічний жест всього польського волейбольного спільноти у зв'язку з війною в нашій країні, пов'язаної з російською агресією.

Ми переконані, що ця подія обов'язково залишить незгладимий слід в історії нашого клубу і волейбольних клубних змагань в Польщі. Про важливість цього заходу свідчать слова Себастьяна Свідерского – президента Польської федерації волейболу: 

«З перших днів війни в Україні Польська федерація волейболу допомагає українському волейболу, і не тільки. Крім чисто гуманітарної допомоги, багато наших проектів спрямовані на підтримку тренувального циклу команд з України. Барком Казани Lwów – ще один приклад нашої узгодженості. Я також задоволений підтримкою місцевого самоврядування та спортивних властей Кракова .


В майбутньому сезоні нашої нової спортивної резиденцією стане місто Краків, який стане нашим другим домом на час проведення турніру, за що ми хотіли б подякувати місцеву владу міста і Малопольську федерацію волейболу. Наші матчі в якості господарів пройдуть в залі краківського «Хутника» на вулиці Пташицького. Найвидовищніші бої пройдуть на Tauron Arena, що вміщає до 20 000 чоловік. Фанати. Ми сподіваємося, що ви підтримаєте нас натовпами під час нашого нового челленджа!

З цього приводу також висловився і президент клубу Олег Баран.

«Грати в лізі чемпіонатів світу для нас велика честь, але також і можливість для постійного розвитку, як в спортивному, так і в організаційному плані . Варто відзначити, що діяльність, спрямована на наше офіційне участь в змаганнях PlusLiga, пов'язана, зокрема, з з отриманням ліцензії, тривала довго. Користуючись нагодою, я хотів би подякувати Польську волейбольну лігу, Польську федерацію волейболу і всіх людей, чия підтримка і доброта привели до завершення цього проекту. Сподіваюся, що наші матчі привернуть в зали Кракова багатьох уболівальників і подарують їм масу спортивних емоцій».


Раніше стало відомо, що матчі національної Суперліги сезону-2022/2023 проходитимуть в місті Чернівці.

 
Володимир Кириченко
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