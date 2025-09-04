Барком-Кажани підсилилися зірковим німцем, який мав досвід виступів за інший клуб з України
Кампа продовжить виступи у чемпіонаті Польщі
близько 1 години тому
Фото: Volleyball World
Барком-Кажани оголосили про гучний перехід топового німецького зв’язуючого Лукаса Кампи.
Пасуючий на цій позиції замінить Денісса Петровса, який у міжсезоння залишив команду. Це не перша команда з України у кар’єрі Кампи – у сезоні-2012/13 німець представляв харківський Локомотив. Також Лукас виступав у німецьких Мерзері, Фрідріхсгафені та Воллей Боттропі, російському бєлогорьє, італійських П’ченці та Модені та польских Чарні Радомі, Ясшебському Венґелі та Трефль Гданську.
