«Барком-Кажани» у трьох сетах програли «Завєрцє»
«Барком-Кажани» поступилися в ПлюсЛізі
Українці тільки в минулому турі перервали серію з п'яти поразок
14 грудня 08:22
«Барком-Кажани» в рамках 15-го туру польської ПлюсЛіги поступилися «Сталі Ниси» з рахунком 1:3.
Чемпіонат Польщі. 15-й тур
«Барком-Кажани» – «Сталь Ниса» 1:3 (25:20, 16:25, 19:25, 19:25)
На поточний момент український клуб йде на 13-му місці в турнірній таблиці, маючи в активі 14 очок.
Як повідомлялося, «Барком-Кажани» раніше перервали серію з п'яти поразок в чемпіонаті Польщі.
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