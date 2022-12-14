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«Барком-Кажани» поступилися в ПлюсЛізі

Українці тільки в минулому турі перервали серію з п'яти поразок
Волейбол
14 грудня 08:22
«Барком-Кажани» поступилися в ПлюсЛізі

«Барком-Кажани» в рамках 15-го туру польської ПлюсЛіги поступилися «Сталі Ниси» з рахунком 1:3.

Чемпіонат Польщі. 15-й тур

«Барком-Кажани» – «Сталь Ниса» 1:3 (25:20, 16:25, 19:25, 19:25)

На поточний момент український клуб йде на 13-му місці в турнірній таблиці, маючи в активі 14 очок.

Як повідомлялося, «Барком-Кажани» раніше перервали серію з п'яти поразок в чемпіонаті Польщі.

Карен Агабекян
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