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«Барком-Кажани» вдруге у сезоні програли «Ресовії»

Український клуб виграв третю партію
Волейбол
17:50
«Барком-Кажани» вдруге у сезоні програли «Ресовії»
Фото: PlusLiga

У рамках 17-го туру ПлюсЛіги «Барком-Кажани» поступилися «Ресовії».

Український колектив дав бій у другій та третій партіях, зумівши забрати один сет. Та поляки на класі переїхали суперників у четвертій партії та здобули три очки. Відзначимо, що найрезультативнішим гравцем зустрічі став діагональний Василь Тупчій, який заробив 21 пункт.

Чемпіонат Польщі

«Ресовія» – «Барком-Кажани» 3:1 (25:18, 27:25, 22:25, 25:11)

Нагадаємо, що у матчі з «Трефлем Гданськ» «Барком» зробив камбек, але програв на тай-брейку.

Олег Шумейко-молодший
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