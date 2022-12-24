«Барком-Кажани» зробили камбек, але все одно програли «Гданську»
«Барком-Кажани» вдруге у сезоні програли «Ресовії»
Український клуб виграв третю партію
17:50
Фото: PlusLiga
У рамках 17-го туру ПлюсЛіги «Барком-Кажани» поступилися «Ресовії».
Український колектив дав бій у другій та третій партіях, зумівши забрати один сет. Та поляки на класі переїхали суперників у четвертій партії та здобули три очки. Відзначимо, що найрезультативнішим гравцем зустрічі став діагональний Василь Тупчій, який заробив 21 пункт.
Чемпіонат Польщі
«Ресовія» – «Барком-Кажани» 3:1 (25:18, 27:25, 22:25, 25:11)
Нагадаємо, що у матчі з «Трефлем Гданськ» «Барком» зробив камбек, але програв на тай-брейку.
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