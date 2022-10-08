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Футзал. Чемпіонат світу 2024. Чоловіки. Кваліфікація. Україна - Косово

«Барком-Кажани» заробили перше очко в ПлюсЛізі

Український клуб поступився на тай-брейку
Волейбол
08 жовтня 20:08
«Барком-Кажани» заробили перше очко в ПлюсЛізі
«Барком-Кажани» зіграли третій матч в чемпіонаті Польщі.

У третьому турі чемпіонату Польщі підопічні Угіса Крастіньша в п'ятисетовому матчі поступилися «Проджекту».

Українська команда виграла перші два сети, але потім поляки змогли переломити хід поєдинку. На тай-брейку волейболісти з Варшави не залишили жодних шансів українцям.

«Барком-Кажани»: Олег Шевченко (набрав 10 очок), Артем Смоляр (5), Мурат Єніпазар (4), Йонас Квален (9), Владислав Щуров (11), Василь Тупчій (22), Дмитро Канаєв (ліберо ) - Стартовий. На заміну виходили: Олексій Головень (0), Юліус Фіркаль (2), Віталій Кучер (0), Ілля Довгий (2), Андрій Жуков (ліберо).

ПлюсЛіга. 3-й тур

«Проджект» (Варшава, Польща) - «Барком-Кажани» (Львів, Україна) 3:2 (17:25, 23:25, 25:20, 25:20, 15:3)

Нагадаємо, що в другому турі ПлюсЛігі «Барком» програв «Ресовая».

Денис Сєдашов
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