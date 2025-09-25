Чехія стала третім півфіналістом чемпіонату світу
Чехи у чвертьфіналі у чотирьох партіях переграли Іран
1 день тому
Фото: Volleyball World
Чехія здобула перемогу у чвертьфіналі чемпіонату світу-2025 з волейболу над Іраном 3:1.
Найрезультативнішим гравцем зустрічі став діагональний чехів Патрік Індра, який набрав 22 очка. Наступним суперником Чехії стане переможець матчу США – Болгарія.
Чемпіонат світу-2025. 1/4 фіналу
Чехія – Іран 3:1 (22:25, 27:25, 25:20, 25:21)
Нагадаємо, що першу півфінальну пару ЧС-2025 сформували Італія та Польща.
