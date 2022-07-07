Другий чемпіонат світу в історії. Розклад ігор збірної України на планетарній першості

В кінці серпня розпочнеться турнір, який приймуть Словенія та Польща

Фото: cev.eu

З 26 серпня по 11 вересня пройде чемпіонат світу-2022 з волейболу серед чоловіків.



Збірна України вдруге в історії виступить на планетарній першості. Майже 25 років тому, у 1998 році, українці створили сенсацію та стали десятими.

Підопічні Угіса Крастіньша розпочнуть свій шлях в групі A, де також зіграють збірні Сербії, Тунісу та Пуерто-Ріко. Всі матчі пройдуть в Катовіце, Польща.

Розклад матчів збірної України в квартеті A:

Субота, 27 серпня

Україна – Сербія. Початок – 21:30

Понеділок, 29 серпня

Україна – Туніс. Початок – 21:30

Середа, 31 серпня

Україна – Пуерто-Рико. Початок – 21:30

2 перші команди з кожної групи, а також 4 найкращі команди серед третіх місць у квартетах пройдуть у плей-оф. Матчі 1/8 фіналу пройдуть з 3 по 6 вересня, чвертьфінали – 7-8 вересня. Півфінальні ігри заплановані на 10 вересня, а медальні зустрічі пройдуть 11 вересня в Катовіце.

Нагадаємо, що за рахунок найвищого рейтингу серед команд, які не кваліфікувалися на ЧС-2022, збірна України замінила росію.

