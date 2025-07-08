Олег Шумейко

Дві українські команди братимуть участь у єврокубках у сезоні-2025/26 з волейболу.

Чемпіони України серед чоловічих команди Епіцентр-Подоляни, як і віцечемпіон України серед жінок Балта зіграють у третьому за престижністю єврокубковому турнірі Кубку Виклику. Жеребкування змагань відбудеться 15 липня. Розіграш турніру розпочинається зі стадії 1/32 фіналу – жінки стартують у кінцівці жовтня, чоловіки ж у середині листопада.

Нагадаємо, що жіноча команда України виграла Золоту Євролігу та бореться за потрапляння до Ліги націй.