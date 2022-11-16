«Епіцентр-Подоляни» та «Житичі» перемогами завершили четвертий тур чемпіонату України
«Епіцентр-Подоляни» вилетіли з Кубка Виклику
Українська команда знову поступилася «Мелільї»
17 листопада 00:36
Фото: Волейбольний клуб Епіцентр-Подоляни
У другому матчі 1/16 фіналу Кубка Виклику «Епіцентр-Подоляни» знову поступилися іспанській «Мелільї» з рахунком 0:3.
Кубок Виклику. 1/16 фіналу. другий матч
«Мелілья» – «Епіцентр-Подоляни» 3:0 (25:19, 25:21, 25:21)
Раніше Кубок Виклику також покинув чоловічий «Прометей».
Нагадаємо, що в 1/32 фіналу Кубка Виклику «Епіцентр-Подоляни» здолали словенський «Меркур».
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