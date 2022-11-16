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«Епіцентр-Подоляни» вилетіли з Кубка Виклику

Українська команда знову поступилася «Мелільї»
Волейбол
17 листопада 00:36
«Епіцентр-Подоляни» вилетіли з Кубка Виклику
Фото: Волейбольний клуб Епіцентр-Подоляни

У другому матчі 1/16 фіналу Кубка Виклику «Епіцентр-Подоляни» знову поступилися іспанській «Мелільї» з рахунком 0:3.

За підсумками двох поразок українська команда вилетіла з турніру.

Кубок Виклику. 1/16 фіналу. другий матч

«Мелілья» – «Епіцентр-Подоляни» 3:0 (25:19, 25:21, 25:21)

Раніше Кубок Виклику також покинув чоловічий «Прометей».

Нагадаємо, що в 1/32 фіналу Кубка Виклику «Епіцентр-Подоляни» здолали словенський «Меркур».

Карен Агабекян
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Епіцентр-Подоляни Кубок Виклику

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