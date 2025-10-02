Епіцентр-Подоляни змінили головного тренера
Наставником чемпіонів України стане словенський спеціаліст
близько 2 годин тому
Фото: cev.eu
Епіцентр-Подоляни провели зміни у тренерському штабі.
Наставником чемпіонів України замість Флавіо Гулінеллі, який продовжить кар’єру у Японії, став Радован Гачич, повідомляє volleyball.ua.
Словенський спеціаліст раніше працював у Любляні, Браніку, Констанці (Румунія), уралі (рф), Аль-Джазірі (ОАЕ), ВаЛеПі (Фінляндія) та ХАОК Младость (Хорватія). Також Гачич 5 років очолював збірну Австрії.
Нагадаємо, що у сезоні-2025/26 Епіцентр-Подоляни зіграють у Кубку Виклику.
