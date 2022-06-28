Фалоімітатори та секс-стимулятори. В українському волейболі назріває секс-скандал

Тренера команди при ДЮСШ звинуватили в домаганнях до підопічних

Богуслав Галицький / Фото: facebook.com

Батьки кількох вихованців луцької обласної дитячо-юнацької спортивної школи, зокрема, жіночої команди «Волинь-Університет», звинуватили головного тренера Богуслава Галицького в сексуальних домаганнях. Про це повідомив телеканал Аверс.



Батьки постраждалих дівчат повідомили про домагання в колективній заяві на адресу керівництва спортшколи.

За заявою батьків, Галицький систематично принижував честь і гідність дітей і ще здійснював в їх відношенні дії сексуального характеру.

Поліція провела обшуки на робочому місці Галицького, в тому числі і в лазні спорткомлексу, де виявили десятки фалоімітаторів, вібраторів і інші секс-стимулятори.

Галицький ніяк не коментує скандал, а нинішні і колишні гравці команди підтвердили правдивість звинувачень.