Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
20:00
live
Інформаційний марафон
21:00
Світовий бокс. Тижневик

Фалоімітатори та секс-стимулятори. В українському волейболі назріває секс-скандал

Тренера команди при ДЮСШ звинуватили в домаганнях до підопічних
Волейбол
19:44
Фалоімітатори та секс-стимулятори. В українському волейболі назріває секс-скандал
Богуслав Галицький / Фото: facebook.com

Батьки кількох вихованців луцької обласної дитячо-юнацької спортивної школи, зокрема, жіночої команди «Волинь-Університет», звинуватили головного тренера Богуслава Галицького в сексуальних домаганнях. Про це повідомив телеканал Аверс.

Батьки постраждалих дівчат повідомили про домагання в колективній заяві на адресу керівництва спортшколи.

За заявою батьків, Галицький систематично принижував честь і гідність дітей і ще здійснював в їх відношенні дії сексуального характеру.

Поліція провела обшуки на робочому місці Галицького, в тому числі і в лазні спорткомлексу, де виявили десятки фалоімітаторів, вібраторів і інші секс-стимулятори.

Галицький ніяк не коментує скандал, а нинішні і колишні гравці команди підтвердили правдивість звинувачень.

Джерело: volleyball.ua
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини: Волейбол

Фалоімітатори та секс-стимулятори. В українському волейболі назріває секс-скандал
Фалоімітатори та секс-стимулятори. В українському волейболі назріває секс-скандал
19:44
Головою нової Професійної волейбольної Ліги України став Володимир Дубинський
Головою нової Професійної волейбольної Ліги України став Володимир Дубинський
18:39
Президент ФВУ: «Швидше за все, ЧЄ-2023 з волейболу пройде не в Україні»
Президент ФВУ: «Швидше за все, ЧЄ-2023 з волейболу пройде не в Україні»
24 червня 18:24
Дебют України на King of the Court! Розклад змагань етапу у Гамбурзі, який транслює XSPORT
Дебют України на King of the Court! Розклад змагань етапу у Гамбурзі, який транслює XSPORT
24 червня 13:35
Дивіться на XSPORT! Україна вперше в історії буде представлена на King of the Court
Дивіться на XSPORT! Україна вперше в історії буде представлена на King of the Court
23 червня 18:41
Чоловічі команди відмовилися грати в Лізі чемпіонів. Хто представить Україну в наступному сезоні на міжнародній арені
Ексклюзив
Чоловічі команди відмовилися грати в Лізі чемпіонів. Хто представить Україну в наступному сезоні на міжнародній арені
22 червня 17:13
Кращі пляжні волейболісти світу на турнірі King of the Court 2022. Слідкуйте за баталіями в Гамбурзі на XSPORT
Кращі пляжні волейболісти світу на турнірі King of the Court 2022. Слідкуйте за баталіями в Гамбурзі на XSPORT
20 червня 12:53
Сенсація «Фіналу чотирьох»! Чехія слідом за Україною перемогла Туреччину і стала переможницею Золотої Євроліги
Сенсація «Фіналу чотирьох»! Чехія слідом за Україною перемогла Туреччину і стала переможницею Золотої Євроліги
20 червня 00:31
Бюджетний поріг, європейські стандарти, реакція на повітряні тривоги. Як виглядатиме український волейбол під час війни
Ексклюзив
Бюджетний поріг, європейські стандарти, реакція на повітряні тривоги. Як виглядатиме український волейбол під час війни
19 червня 21:22
Всі новини

Популярні новини

Усик станцював гопак прямісінько на очах у Джошуа – англієць стояв шокований
Усик станцював гопак прямісінько на очах у Джошуа – англієць стояв шокований
Бокс Професійний бокс
27 червня 10:20
10
«Я хочу аби він помер у залі». Спаринг-партнер Джошуа розповів про зміни Ентоні після поразки від Усика
«Я хочу аби він помер у залі». Спаринг-партнер Джошуа розповів про зміни Ентоні після поразки від Усика
Бокс Професійний бокс
27 червня 15:36
1
44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
Бокс Професійний бокс
26 червня 07:46
Відомо попереднє число жертв ракетного удару по торговому центру в Кременчуці (Оновлено)
Відомо попереднє число жертв ракетного удару по торговому центру в Кременчуці (Оновлено)
Інші
07:21
«Майже готова». Вагітна Світоліна вийшла на корт Wimbledon
«Майже готова». Вагітна Світоліна вийшла на корт Wimbledon
Теніс Grand Slam
27 червня 12:01
Справедливо? Стало відомо скільки Усик і Джошуа зароблять за реванш
Справедливо? Стало відомо скільки Усик і Джошуа зароблять за реванш
Бокс Професійний бокс
21 червня 16:20
3
Всі новини