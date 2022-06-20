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Кращі пляжні волейболісти світу на турнірі King of the Court 2022. Слідкуйте за баталіями в Гамбурзі на XSPORT
Перший змагальний день пройде 23 червня
12:53
King of the Court 2022 / Фото - kingofthecourt.comТелеканал XSPORT в прямому ефірі покаже найбільший комерційний турнір планети з пляжного волейболу King of the Court 2022.
Змагання кращих пляжників планети пройдуть в Гамбурзі (Німеччина).
Перший день турніру відбудеться в четвер, 23 червня. Початок трансляції о 17.30.
П'ятниця, 24 червня. Початок – о 16.30.
Субота, 25 червня. Початок – о 16.30.
Неділя, 26 червня. Початок – о 16.30.
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