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Крастіньш: «Ми розуміємо, що своєю грою можемо дати позитивні емоції народу України»

Наставник збірної України – про виступ команди на груповому етапі Золотої Євроліги-2022
Волейбол
11:51
Крастіньш: «Ми розуміємо, що своєю грою можемо дати позитивні емоції народу України»
Угіс Крастінш / Фото - Facebook
Головний тренер чоловічої збірної України з волейболу Угіс Крастіньш в інтерв'ю прес-службі НОК прокоментував виступ своїх підопічних груповому етапі Золотої Євроліги-2022, зазначивши мотивацію команди.

«Нам довелося виступати експериментальним складом. Ми не могли розраховувати на двох діагональних – Василя Тупчія і Дмитра Вієцького. Наша гра виявилася динамічною і різноманітною. Ми розуміли, що виставивши в розстановці чотирьох приймаючих, отримаємо стабільний прийом, а у відповідних з'явиться більше можливостей урізноманітнити гру».


«Я поставив перед хлопцями завдання – викладатися на максимум в кожному матчі! Напевно, війна міцно сиділа в підсвідомості кожного з нас. Це жене вперед, тому що ти розумієш, що своєю грою можеш дати позитивні емоції народу України. Звідси і шість перемог ».


«Ми всім серцем підтримуємо ЗСУ і будемо продовжувати це робити до перемоги!».


Нагадаємо, збірна України виграла всі шість матчів в своїй групі і вийшла в Фінал чотирьох турніру.

Вирішальні поєдинки Золотої Євроліги-2022 пройдуть 18-19 червня в Хорватії.
Володимир Кириченко
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Теги

Угіс Крастіньш Золота Євроліга збірна України (волейбол)

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