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Всесвітні ігри 2022. День 5

На старті чемпіонату Європи збірна України програла Італії

Українки змогли взяти у суперниць лише один сет
Волейбол
12 липня 23:06
На старті чемпіонату Європи збірна України програла Італії

На чемпіонаті Європи U21 збірна України в першому матчі поступилася Італії з рахунком 1:3.

Відзначимо, що перші два сети команди грали майже на рівних, але в наступних двох мали перевагу італійки.

Чемпіонат Європи. Група 1

Італія – Україна 3: 1 ( 25:22, 23:25, 25:14, 25:19 )

Група 1

  1. Сербія – 1 матч, 1 перемога
  2. Італія – 1 матч, 1 перемога
  3. Україна – 1 матч, 0 перемог
  4. Австрія – 1 матч, 0 перемог

Нагадаємо, збірна України U21 13 липня зіграє з Сербією, а 14 липня буде протистояти Австрії.


Карен Агабекян
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збірна України (волейбол)

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