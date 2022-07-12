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На старті чемпіонату Європи збірна України програла Італії
Українки змогли взяти у суперниць лише один сет
12 липня 23:06
На чемпіонаті Європи U21 збірна України в першому матчі поступилася Італії з рахунком 1:3.
Відзначимо, що перші два сети команди грали майже на рівних, але в наступних двох мали перевагу італійки.
Чемпіонат Європи. Група 1
Італія – Україна 3: 1 ( 25:22, 23:25, 25:14, 25:19 )
Група 1
- Сербія – 1 матч, 1 перемога
- Італія – 1 матч, 1 перемога
- Україна – 1 матч, 0 перемог
- Австрія – 1 матч, 0 перемог
Нагадаємо, збірна України U21 13 липня зіграє з Сербією, а 14 липня буде протистояти Австрії.
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