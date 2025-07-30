Олег Гончар

Ліберо жіночої збірної України з волейболу Кристина Нємцева в сезоні 2025/26 виступатиме за польський клуб Радомка з міста Радом, повідомляє Volleyball.ua.

26-річна спортсменка приєднається до команди, яку з 2023 року очолює головний тренер збірної України Якуб Глушак.

Разом з Нємцевою до Радомки перейдуть ще дві українки: пасуюча Олександра Молчанова та блокуюча Катерина Жилінська, які в сезоні 2024/25 разом із Кристиною виграли чемпіонат і Суперкубок України з чернівецькою Буковинкою.

Радомка, яка минулого сезону посіла п’яте місце в польській Тавронлізі та дійшла до чвертьфіналу Кубка ЄКВ, прагне посилити склад для боротьби за медалі.

Для Нємцевої це перший повноцінний закордонний досвід після виступів за Хімік (2015–2022), де вона стала чемпіонкою України-2018, Прометей (2022–2024), з яким виграла три титули.