Перуджа Плотницького вирвала вольову перемогу над іспанцями в Лізі чемпіонів
Італійці здобули важливі очки в тай-брейку
близько 1 години тому
В груповому етапі Ліги чемпіонів італійська Перуджа з Олегом Плотницьким перемогла чинного чемпіона Іспанії Гуагуас Лас-Пальмас.
Перуджа гірше стартувала, але в першому сеті вирвала перемогу 25:23. Другий сет залишився за гостями — 25:20.
Іспанці відігралися: взяли третій сет 25:22 та розгромили в четвертому 25:16.
Вирішальний тай-брейк виграла Перуджа за рахунку 10:9 гості взяли п’ять із шести наступних розіграшів і святкували 15:10.
Наступні матчі наприкінці січня Перуджа проведе 21 січня грає з Берлін Ресайклінг Воллейс.
Гуагуас Лас-Пальмас — Перуджа 2:3 (23:25, 20:25, 25:22, 25:16, 10:15)