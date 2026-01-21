Олег Гончар

У матчі третього туру Ліги чемпіонів Перуджа (Італія) перемогла Берлін Ресайклінг Воллейс (Німеччина) з рахунком 3:0.

Перший сет став повністю одностороннім, оскільки італійці показали свій клас. Берлін тримався до кінця в другому, але все ж поступився.

Третій сет знову пройшов під домінування італійців — 25:14.

Найрезультативнішим гравцем матчу став Бен-Тара Васим з Перуджі — 18 очок. Олег Плотницький набрав 11 очок і став другим бомбардиром матчу.

Ліга чемпіонів. 3-й тур. Група C

Перуджа — Берлін Ресайклінг Воллейс — 3:0 (25:13, 25:23, 25:14)