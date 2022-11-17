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Плотницький допоміг «Перуджі» здобути другу перемогу у Лізі чемпіонів

«Дияволи» у чотирьох сетах обіграли «Зіраат Банкасі»
Волейбол
17 листопада 17:03
Плотницький допоміг «Перуджі» здобути другу перемогу у Лізі чемпіонів
Фото: Перуджа

«Перуджа» у другому турі Ліги чемпіонів обіграла «Зіраат Банкасі» у чотирьох сетах. Догравальник дияволів Олег Плотницький приніс команді 6 очок.

Ліга чемпіонів. 2-й тур

«Зіраат Банкасі» – «Перуджа» 1:3 (26:24, 22:25, 20:25, 23:25)

Збірна України дізналася суперників на Євроволей-2023.

Олег Шумейко-молодший
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Перуджа Олег Плотніцкій

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