Плотницький з «Перуджею» вийшов у фінал чемпіонату Італії
Плотницький: «У нашої команди є великий потенціал, звичайно є ще в чому додавати, але ми зробимо все для перемоги!»
Капітан збірної України – про майбутній Фінал чотирьох Золотої Євроліги-2022
22:52
Чоловіча збірна України з волейболу / Фото - FacebookКапітан чоловічої збірної України з волейболу Олег Плотницький в інтерв'ю прес-службі НОК висловився про виступ команди на груповому етапі Золотої Євроліги-2022.
«Хороший результат нашої збірної, і не можна сказати, що він несподіваний. Головне було витримати фізично, тому що мотивації у нас неймовірно багато, щоб грати і перемагати за нашу Україну».
«Як завжди перша гра була важка, через велику паузи у виступах у багатьох наших гравців. Наступні ігри вже ніяких сюрпризів не приносили. Ми перемагали завдяки нашій командній майстерності».
«У фіналі слабких команд не буде, в майбутніх матчах все може вирішити один розіграш. У нашої команди є великий потенціал, звичайно є ще в чому додавати, але ми зробимо все для перемоги!».
Нагадаємо, підопічні Угіса Крастіньша виграли всі шість матчів в своїй групі і вийшли в Фінал чотирьох турніру.
Вирішальні поєдинки Золотої Євроліги-2022 пройдуть 18-19 червня в Хорватії.
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