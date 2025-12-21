Поліція відкрила справу через переслідування поляками 15-річної доньки гравця збірної України
Перші процесуальні дії вже відбулися
Поліція в Польщі відреагувала на справу переслідування 15-річної доньки українського волейболіста Юрія Гладира Дарії у престижному варшавському ліцеї TE Vizja, повідомив портал Стоłeczna Policji.
З жовтня 2025 року група однокласників почала надсилати Дарії образливі, вульгарні голосові повідомлення, принижувати в школі. Булінг тривав кілька місяців. Це робилося в основному через національність дівчинки.
Школа практично не реагувала: нападників не покарали, не відокремили від Дарії. Натомість через два місяці батьків повідомили про виключення дівчинки з 31 грудня 2025 року — нібито через борги та судові позови сім’ї проти школи.
Після публікації в ЗМІ 20 грудня поліція Варшави швидко відреагувала: того ж дня мати з донькою провели три години на допиті, розпочато процесуальні дії.
Адвокат сім’ї Матеуш Міцкевич подякував поліції за оперативність і сподівається на покарання винних.