Польська ПлюсЛіга. «Барком-Кажани» – «Сталь Ниса». Відео трансляція

Слідкуйте за матчем на телеканалі XSPORT

Сьогодні, 13 грудня, в рамках 15-го туру чемпіонату Польщі «Барком-Кажани» зіграють проти «Сталь Ниси».Нагадаємо, що в попередньому матчі ПлюсЛігі українці обіграли «Бельску-Бялу» 3:0 Дивіться матчна телеканалі XSPORT.