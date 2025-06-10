Олег Шумейко

11 червня розпочнеться нова сторінка в історії чоловічої команди України з волейболу.

Українці вперше у своїй історії виступлять на найпрестижнішому комерційному турнірі – Лізі націй. У попередні роки «синьо-жовтим» ніяк не вдавалося подолати попередні етапи кваліфікації (Золота Євроліга + Кубок Претендентів), але у 2024 році завдяки перемозі у ЗЄ та високому міжнародному рейтингу свою путівку українці нарешті заслужили. Що ж попередника Ліги націй Світової ліги, то жодного разу наша команда виступити на тих змаганнях запрошення не отримувала.

Очевидно, що для новачка основна задача є зрозумілою – залишитися на наступний сезон та прогресувати серед елітних збірних світу. І цей змагальний рік, щонайменше, з першою задачею має допомогти. Після зміни календаря, де чемпіонат світу тепер буде проводитися раз на 2 роки у порівнянні з попереднім 4-річним циклом, колективи, які прагнуть піднятися до вищого рівня, матимуть для цього більше шансів.

За регламентом Ліги націй на кожен змагальний тиждень збірні можуть приїжджати різними складами з гравців, які потрапили до розширеної заявки. А враховуючи, що Олімпійські ігри-2028 ще далеко, і кваліфікаційні чемпіонат Європи-2026 та чемпіонат світу-2027 проводитимуться не цього року, велика кількість команд взяла курс якщо не на омолодження, то на пошук підсилення перспективною молоддю, яку у Лізі націй-2025 будуть випробовувати в бойових умовах. За прикладом йти далеко не доводиться – з 36 олімпійських призерів Парижу-2024 до старту ЛН доїдуть тільки троє. І якщо збірні Польщі та Франції нас поки цікавлять не так сильно, то американці з Джеффрі Джендріком та майже новою командою США стануть першим суперником українців на прийдешніх змаганнях.

Але поки давайте пробіжимося по складу збірної України. Звичайно, хотілося би сказати, що Рауль Лосано зумів зібрати всіх найкращих, але ситуація інакша. Після завершення кар’єри у збірній головної зірки з України Олега Плотницького яким би не був результат, у думках ще надовго залишатимуться думки: «А що б, якби у цій команді був Плотницький?»

Заявка збірної України на перший тиждень Ліги націй:

Пасуючі: Віталій Щитков, Юрій Синиця

Діагональні: Данило Уривкін, Василь Тупчій

Центральні блокуючі: Юрій Семенюк, Валерій Тодуа, Олександр Коваль, Андрій Челеняк

Догравальники: Євгеній Кісілюк, Дмитро Янчук, Тимофій Полуян, Ілля Ковальов

Ліберо: Олександр Бойко, Ярослав Пампушко

Напередодні змагань українці зіграли товариський турнір Silesia Cup у Польщі, де посіли друге місце з двома перемогами у трьох матчах. І якщо результат можна назвати більш ніж приємним, то щодо оцінки рівня все ж підійти складно – решта команд грали якщо не резервними складами, то цілковитою молоддю.

У перший ігровий тиждень «синьо-жовті» проведуть 4 матчі у Ріо-де-Жанейро на легендарному Мараканазінью, де майже два роки тому збірна України грала олімпійську кваліфікацію. Що цікаво, 3 команди з тих змагань будуть протистояти Україні знову – Куба, Бразилія та Іран. Якщо іранців у 2023 році вдалося впевнено переграти у трьох партіях, то матчі бразильцям та кубинцям були програні. І якщо розгром «острів’янами» 0:3 на старті змагань можна було би списати на традиційну для «синьо-жовтих» проблему дебютної гри, то п’ятихатка з бразильцями навіює думки про те, що мало би скластися на нашу користь, але… Згадуючи ту гру, було цілковите враження, що зустріч має закриватися перемогою українців у трьох партіях, але шедевральний вихід на заміну Дарлана Соузи та більше 8 тисяч гарячих бразильських вболівальників перевернули хід того матчу.

Останнім з суперників України буде вишезгадана збірна США. На папері, бронзові призери Парижу-2024 мали би стати найскладнішим суперником для «синьо-жовтих», але оновлений склад, новий тренер (хоч і легендарний Карч Кірай, який у Парижі привів жіночу команду США до срібла) та гарантована участь на Олімпійських іграх-2028 дозволяють майбутнім господарям ОІ експерементувати, а їх суперникам розраховувати на боротьбу за перемогу у кожному матчі.

Варто відзначити, що жоден колектив не підходить у 100 % готовності. У Бразилії відсутні легендарний пасуючий Бруно Резенде та через травму не допоможе команді Рікардо Лукареллі, кубинці дають шанс молоді, не викликавши переможця ЛЧ з Перуджею Хессуса Ерреру та величного Робертланді Сімона, який наразі доліковується після пошкодження. Та і збірна Ірану далека від грізної команди кінці 2010-х, коли перси з Саїдом Маруфом були у першій десятці команд світу, а зараз проходять через зміну поколінь. Не можна сказати, що гра з іранцями буде простою, – все ж чимала кількість гравців виступає у топових чемпіонатах Італії та Польщі, але все ж «синьо-жовтим» команда новоспеченого наставника колективу Роберто П’яцци має бути по зубах.

Капітан збірної України Юрій Семенюк поділився очікуваннями від довгоочікуваного старту у Лізі націй на пресконференції перед початком турніру:

Ми приїхали сюди не на відпочинок, звичайно ж, а щоб грати у волейбол. У нас нова команда, більш молода. Ліга націй – це новий рівень, нові емоції. Ми щасливі бути тут, грати у свій волейбол і прогресувати, незважаючи на те, хто є нашим суперником. Не сказав би, що є команда, з якою хочеться зіграти найбільше. Ми концентруємося на тому, як ми граємо та хочемо покращуватися з кожним матчем. Як я вже казав, у нас нова молода команда. Два роки тому ми вже тут грали (у рамках олімпійської кваліфікації) і відчували цю атмосферу, цей рівень. Звичайно, волейболісти грають задля того, щоб відчувати таку атмосферу, цей рівень. І нам подобаються цей тиск, ці емоції. Це тільки підштовхує нас грати краще. Юрій Семенюк Капітан збірної України з волейболу

Розклад першого тижня збірної України у Лізі націй:

Україна – США, 11 червня, 20:00

Україна – Куба 13 червня, 23:30

Україна – Бразилія, 14 червня, 16:00

Україна – Іран, 15 червня, 19:30

Якщо говорити про очікування, то, на мою думку, задовільним результатом буде завершення бразильського вояжу з 2 перемогами та 6-а очками. Чи може бути краще або гірше? Звичайно. Не даремно наставник бразильців Бернандо Резенде заговорив про амбіції та бажання команд перейти з розряду претендентів до вищого рівня, куди відніс і українців. За трансляціями матчів «синьо-жовтих» слідкуйте на телеканалі Суспільне Спорт.