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Президент ФВУ: «Швидше за все, ЧЄ-2023 з волейболу пройде не в Україні»

Михайло Мельник – про ситуацію навколо чоловічої континентального першості
Волейбол
18:24
Президент ФВУ: «Швидше за все, ЧЄ-2023 з волейболу пройде не в Україні»
Чоловіча збірна України з волейболу / Фото - Facebook
Президент Федерації волейболу України Михайло Мельник розповів, що Україна втратить право провести чемпіонат Європи серед чоловічих команд в 2023 році.

«По чемпіонату Європи мені було сказано: чи зможете ви провести його? Я відповів, що ще до війни були великі сумніви, чи зможемо ми його провести. У нас один Палац спорту. Запоріжжі? Йому не вистачає одного метра висоти, воно не проходить. Там навіть трохи по місцях [недостатньо], але по місцях можна було б закрити».


«Якщо фінал в серпні, то зал потрібно було показати в липні – не в 2023 році, а в 2022 році. А у нас кінь не валялася: пройшов рік і нічого не робилося. А тут ще війна. Звичайно, ми виграємо цю війну, я в цьому не сумніваюся, і вони будуть розбиті. Але я не думаю, що країна почне відновлювати волейбольні зали. Це було б дуже добре, але людям ніде жити».


«Мене запитали: чи будемо ми готові, на що я відповів – не можемо гарантувати. І тоді мені сказали: «А якщо ми зробимо обмін: дамо вам 2025 рік – не проти я?». Я відповів, що «за». Офіційно рішення буде в серпні. Я запитав, а як же відбір на Євро? Мені відповіли, щоб я не турбувався, у них все продумано».


«Швидше за все, чемпіонат Європи-2023 буде не у нас. В якій країні – не знаю, але думаю, що в тій, яка буде проходити по рейтингу. А нам просто wild card дадуть щоб ми були без відбору. Але це неофіційно. Це, ймовірно, буде в серпні на Конгресі під час жіночого чемпіонату світу в Нідерландах. І на цьому Конгресі, мабуть, і буде оголошено. Думаю, вони спеціально тягнуть, щоб дати можливість пройти нам без відбору».


Нагадаємо, що через повномасштабне вторгнення РФ Україна не змогла провести Фінал чотирьох Золотої Євроліги серед жіночих збірних.

Раніше Мельник розповів, як будуть проходити матчі чемпіонату України під час війни.
Джерело: suspilne.media Володимир Кириченко
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збірна України (волейбол) Михайло Мельник

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