«Барком-Кажани» опублікували прес-реліз з приводу участі в Польській волейбольної лізі
Три дуети українок представлять Україну на чемпіонаті Європи
У чоловіків українського представництва немає
19:50
15-21 серпня в німецькому Мюнхені три українських жіночих дуети виступлять на чемпіонат Європи-2022 по пляжному волейболу.
Україну представлять Валентина Давидова і Діана Муленко (сіяні 21-ми), Ангеліна Хміль і Тетяна Лазаренко (27), Інна і Ірина Махно (31).
Відзначимо, що Хміль і Лазаренко вперше виступлять на дорослому чемпіонаті Європи.
Чоловіча збірна України не відібрала на чемпіонат Європи.
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