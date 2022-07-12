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Три дуети українок представлять Україну на чемпіонаті Європи

У чоловіків українського представництва немає
Волейбол
19:50
Три дуети українок представлять Україну на чемпіонаті Європи

15-21 серпня в німецькому Мюнхені три українських жіночих дуети виступлять на чемпіонат Європи-2022 по пляжному волейболу.

Україну представлять Валентина Давидова і Діана Муленко (сіяні 21-ми), Ангеліна Хміль і Тетяна Лазаренко (27), Інна і Ірина Махно (31).

Відзначимо, що Хміль і Лазаренко вперше виступлять на дорослому чемпіонаті Європи.

Чоловіча збірна України не відібрала на чемпіонат Європи.

Карен Агабекян
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пляжний волейбол

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