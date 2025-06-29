Україна проти Угорщини: Хто здобуде перемогу в Золотій Євролізі-2025
Українки в історії спробують виграти Золоту Євролігу у вирішальному матчі проти Угорщини
близько 1 години тому
29 червня в Енгельгольмі (Швеція) жіноча збірна України з волейболу зійдеться з командою Угорщини у фіналі Золотої Євроліги-2025.
Матч розпочнеться о 20:00 за київським часом.
Українки впевнено пробилися до фіналу, розгромивши у півфіналі господарок турніру, збірну Швеції, з рахунком 3:0.
Україна в третій раз пробилася в фінал Золотої Євроліги. Минулі рази вони перемагали в турнірі. Цікаво, що у 2023 році також в півфіналі обіграли Швецію.
Збірна Угорщини у напруженому півфіналі перемогла Румунію (3:2), вирвавши перемогу на тайбрейку (15:9).