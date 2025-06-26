Олег Гончар

В Бургасі (Болгарія) чоловіча збірна України з волейболу провела шостий матч Ліги націй.

В цій грі Україна обіграла команду Туреччини з рахунком 3:0 за сетами.

Збірна України з волейболу впевнено перемогла Туреччину по грі. Синьо-жовті домінували у першому сеті, другий відіграли з камбеком після відставання, а в третій партії втримали психологічну стійкість попри провокації суперників.

Ключовими стали гра Янчука, ейси Ковальова та виступ України під тиском, що дозволило здобути переконливу перемогу.

Ліга націй

Туреччина — Україна — 0:3 (11:25, 22:25, 21:25)

Україна: Щитков (пасуючий) — Ковальов, Янчук (догравальники) — Семенюк, Коваль (центральні блокувальники) — Тупчій (діагональний)