Україна впевнено обіграла Туреччину в Лізі націй
Синьо-жовті не віддали жодного сету
близько 1 години тому
В Бургасі (Болгарія) чоловіча збірна України з волейболу провела шостий матч Ліги націй.
В цій грі Україна обіграла команду Туреччини з рахунком 3:0 за сетами.
Збірна України з волейболу впевнено перемогла Туреччину по грі. Синьо-жовті домінували у першому сеті, другий відіграли з камбеком після відставання, а в третій партії втримали психологічну стійкість попри провокації суперників.
Ключовими стали гра Янчука, ейси Ковальова та виступ України під тиском, що дозволило здобути переконливу перемогу.
Ліга націй
Туреччина — Україна — 0:3 (11:25, 22:25, 21:25)
Україна: Щитков (пасуючий) — Ковальов, Янчук (догравальники) — Семенюк, Коваль (центральні блокувальники) — Тупчій (діагональний)