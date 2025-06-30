Олег Гончар

У Польщі на турнірі Warmia Mazury Світового туру українські пляжні волейболістки Марина Гладун і Тетяна Лазаренко вдруге в кар’єрі виграли золото, повідомив портал «Суспільне».

У фіналі українки перемогли німецьку пару Лінда Бокк / Луїза Ліпманн із рахунком 2:1 (19:21, 21:14, 15:11).

Гладун і Лазаренко не зазнали жодної поразки на турнірі. У групі D вони здолали німкень Бокк/Ліпманн і чеську пару, а в плей-оф розібралися з українками Валентиною Давидовою та Ангеліною Хміль, а також двома американськими парами — Кімберлі Хілдрет/Тіган Ван Густ у чвертьфіналі та Юлією Донлін/Лексі Денабург у півфіналі (21:14, 21:18).

Це друге золото дуету після тріумфу в Індії в листопаді 2024 року. 32-річна Гладун із Сум та 21-річна Лазаренко із Запоріжжя, які грають разом із серпня 2023 року, також мають срібло та дві бронзи на турнірах рівня Ф’ючерс. Загалом у Лазаренко чотири золота й три бронзи, а у Гладун — два срібла та дві бронзи на Світовому турі.

Серед інших українців Валентина Давидова та Ангеліна Хміль посіли 9-те місце, а Єва Сердюк і Дарія Романюк — 33-тє. У чоловіків Сергій Попов та Едуард Рєзнік фінішували п’ятими, Олексій Бублик та Іван Дацюк — 25-ті, а Іван і Річард Ліхацькі — 33-ті.