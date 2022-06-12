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Бокс. Чемпіонат Європи. Чоловіки. Фінал. Єреван

Українки Хміль та Лазаренко завоювали медалі на молодіжному чемпіонаті Європи

Ангеліна та Тетяна в півфіналі поступилися іспанській парі, у якої виграли в фіналі чемпіонату світу U21
Волейбол
20:23
Українки Хміль та Лазаренко завоювали медалі на молодіжному чемпіонаті Європи
Фото: cev.eu

Ангеліна Хміль та Тетяна Лазаренко завоювали бронзові медалі на молодіжному чемпіонаті Європи з пляжного волейболу.

Українки виграли всі матчі групового етапу і до півфіналу програли тільки одну партію. В матчі за путівка в фінал змагань Хміль та Лазаренко поступилися парі з Іспанії, яку в грудні перемогли в фіналі молодіжного чемпіонату світу.

У грі за бронзові нагороди українки не залишили шансів дуету з Нідерландів та завоювали нагороди континентальної першості.

Нагадаємо, що в минулому році Ангеліна та Тетяна також завоювали бронзи чемпіонату Європи.

Олег Шумейко-молодший
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Теги

пляжний волейбол Ангеліна Хміль Тетяна Лазаренко

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