Українки Сердюк та Романюк з унікальним рекордом виграли чемпіонат Європи U22
Представниці України на змаганнях в Австрії не програли жодної партії
близько 2 годин тому
Фото: cev.eu
З 14 по 17 серпня в австрійському Бадені проходив чемпіонат Європи-2025 з пляжного волейболу U22.
У змаганнях брали участь два українських дуети – Дмитро Козій / Ярослав Тимченко та Єва Сердюк / Дар’я Романюк.
Хлопці з першого місця у групі вийшли до плей-оф, але зазнали поразки у чвертьфіналі. Дівчата ж провели ідеальний турнір. Сердюк та Романюк стали чемпіонками, вигравши всі зустрічі «всуху» – таке сталося вперше в історії молодіжного ЧЄ. Відзначимо, що це другий тріумф Єви та Дар’ї на змаганнях молодіжного рівня – у 2022 українки стали чемпіонками світу U19.
Нагадаємо, що напередодні Тетяна Лазаренко та Марина Гладун стали чемпіонками Європи.